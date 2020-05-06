أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ إنها "تعتقد أن ​فيروس كورونا​ المستجد يتفشى في ​اليمن​ على نطاق مجتمعي". هذا وسجل اليمن اليوم، أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة لحج بجنوب البلاد توفيت منها حالة واحدة، كما سجل إصابة أخرى في مدينة عدن ب​الجنوب​، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في المناطق الخاضعة لسيطرة ​الحكومة​ المعترف بها دوليا إلى 25 فيما بلغت الوفيات 5 ​حالات​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يتفشى على نطاق مجتمعي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.