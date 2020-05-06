السلطات الإيطالية: الوفيات الناجمة عن وباء كورونا ارتفعت بواقع 369 حالة

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا ان "الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا ارتفعت بواقع 369 حالة اليوم الأربعاء مقابل 236 يوم أمس، والحصيلة اليومية للإصابات الجديدة ارتفعت أيضا 1444 حالة مقابل 1075 أمس".
ولفتت الى ان "إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 شباط بلغ 29684، وهو ثالث أعلى الأرقام المسجلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 214457، وان عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض بشكل حاد إلى 91528 من 98467 أمس الثلاثاء.
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