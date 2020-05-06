السلطات الإيطالية: الوفيات الناجمة عن وباء كورونا ارتفعت بواقع 369 حالة

أعلنت وكالة الحماية المدنية في ​إيطاليا​ ان "الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا ارتفعت بواقع 369 حالة اليوم الأربعاء مقابل 236 يوم أمس، والحصيلة اليومية للإصابات ​الجديدة​ ارتفعت أيضا 1444 حالة مقابل 1075 أمس".

ولفتت الى ان "إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 شباط بلغ 29684، وهو ثالث أعلى الأرقام المسجلة في ​العالم​ بعد ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​، ووصل إجمالي عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة إلى 214457، وان عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض بشكل حاد إلى 91528 من 98467 أمس الثلاثاء.