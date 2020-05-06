الصحة الجزائرية: تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية، عن "تسجيل 159 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع إجمالي ​الإصابات​ في عموم البلاد إلى 4997"، مشيرة الى "تسجيل 6 ​وفيات​ جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 476 حالة".

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