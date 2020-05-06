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سلطات السودان تعتزم تسليم عناصر بالإخوان المسلمين لمصر

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أعلنت مصادر أمنية مصرية عن تنسيق مع السلطات ​السودان​ية لاستلام عناصر ينتمون ل​جماعة الإخوان المسلمين​ تم ضبطهم فى السودان في شباط الماضي، بعد فشلهم في الهروب إلى ​تركيا​.

وأشارت المصادر إلى أنه "من بين من سيتم تسليمهم عن طريق ​الأمن​ ​السوداني​ 5 من قيادات حركة "سواعد مصر" المنبثقة عن حركة "حسم" التي تأسست على يد القيادي السابق في الجماعة، محمد كمال، الذي انشق معه الكثير من "شباب الإخوان" لتكوين جماعة مسلحة لقتال ​الجيش​ و​الشرطة​".

ولفتت إلى أن "القيادي محمد الحلوجي كان المسؤول الأول المفوض من قبل الجماعة للتعامل مع الأوضاع فى السودان، وكانت له علاقات وتنسيق كامل مع أجهزة الأمن السودانية في وقت نظام ​عمر البشير​ المعزول، لكن مع تغير الأوضاع وتولي ​المجلس العسكري​ السوداني زمام الأمور تم القبض على معظم عناصر "الإخوان" هناك، والذي وصل عددهم للعشرات وطلبت مصر رسميا تسليمهم لها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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