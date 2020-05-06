الأمم المتحدة: حياة 48 ألف امرأة مهددة في اليمن

حذرت الأمم المتحدة، في بيان، من "احتمال وفاة أكثر من 48 ألف امرأة في اليمن، بسبب مضاعفات الحمل والولادة، نتيجة الإغلاق المحتمل لمرافق الصحة الإنجابية جراء نقص التمويل، ومخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكدت "الحاجة إلى 24 مليون دولار إضافية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولحماية العاملين الصحيين والنساء والفتيات في الوصول إلى الإنجاب، والخدمات الصحية في البلد المتضرر من النزاع"، مشيرة الى انه "إذا توقفت خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، فستكون لذلك عواقب وخيمة على النساء والفتيات في اليمن مما يعرضهن لخطر أكبر".
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