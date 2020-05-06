إصابة فلسطيني بجراح خطرة جراء انفجار جنوب قطاع غزة

أفادت وزارة الداخلية في ​قطاع غزة​ على لسان المتحدث باسمها ​إياد البزم​، منذ بعض الوقت، عن وقوع ​انفجار​ في أرض بمنطقة ​تل الهوى​ جنوب مدينة غزة، مؤكدةً أن مواطنا أصيب بجراح خطيرة. وأكد المتحدث أن الانفجار خلف إصابات، والجهات المختصة تتابع الحادث.

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