وزير الصحة الأردني: تسجيل إصابتين جديدتين داخل المملكة لسائقين

أعلن ​وزير الصحة​ ​الأردن​ي سعد جابر اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة، مؤكداً أن إحدى الحالتين لسائق شاحنة أردني والأخرى لأجنبي، معلناً عن شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة.

من جهته، أعلن أمجد العضايلة وزير ​الدولة​ لشؤون الإعلام والمتحدث باسم ​الحكومة الأردنية​، أن حظر تجوال شامل سيكون يوم الجمعة المقبل. وأفاد أمجد العضايلة في تصريحات صحفية بأن الملك أكد أن الأردن قدم نموذجا رائعا في التعاطي مع الوباء وحالة التناغم والانسجام بين المؤسسات ساهمت في تحقيق ذلك