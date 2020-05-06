أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن "بلادها تجاوزت المرحلة الأولى لجائحة فيروس كورونا وسط تباطؤ وتيرة انتشاره، ما يمكن من تخفيف الإجراءات التقييدية"، مشيرة الى انه "تم الوصول إلى النقطة التي تم فيها تحقيق الهدف المعلن لإبطاء انتشار الفيروس، وتمكنا من حماية نظامنا للرعاية الصحية، ما يعطي إمكانية بحث وتنسيق الإجراءات اللاحقة لتخفيف القيود".
وأوضحت ميركل أن "عدد الإصابات المسجلة الجديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد لا يتجاوز مستوى 1000 حالة على مدار عدة أيام، الأمر الذي يسهل مراقبة شبكة الاتصالات للمرضى".
هذا وتعتبر ألمانيا سادس أكبر بؤرة لجائحة فيروس كورونا في العالم حيث سجلت في البلاد حتى الآن 167372 إصابة مؤكدة بالمرض، لكن نسبة الوفيات فيها منخفضة مقارنة مع معظم الدول المتضررة الأخرى، وتبلغ هذه الحصيلة 6993 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: ألمانيا تجاوزت المرحلة الأولى للجائحة وبإمكاننا تخفيف القيود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.