ميركل: ألمانيا تجاوزت المرحلة الأولى للجائحة وبإمكاننا تخفيف القيود

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، أن "بلادها تجاوزت المرحلة الأولى لجائحة ​فيروس كورونا​ وسط تباطؤ وتيرة انتشاره، ما يمكن من تخفيف الإجراءات التقييدية"، مشيرة الى انه "تم الوصول إلى النقطة التي تم فيها ​تحقيق​ الهدف المعلن لإبطاء انتشار الفيروس، وتمكنا من حماية نظامنا للرعاية الصحية، ما يعطي إمكانية بحث وتنسيق الإجراءات اللاحقة لتخفيف القيود".

وأوضحت ميركل أن "عدد ​الإصابات​ المسجلة ​الجديدة​ بعدوى فيروس كورونا المستجد لا يتجاوز مستوى 1000 حالة على مدار عدة أيام، الأمر الذي يسهل مراقبة شبكة ​الاتصالات​ للمرضى".

هذا وتعتبر ​ألمانيا​ سادس أكبر بؤرة لجائحة فيروس كورونا في ​العالم​ حيث سجلت في البلاد حتى الآن 167372 إصابة مؤكدة بالمرض، لكن نسبة الوفيات فيها منخفضة مقارنة مع معظم الدول المتضررة الأخرى، وتبلغ هذه الحصيلة 6993 حالة.