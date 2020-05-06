السلطات اليمنية: تسجيل أولى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة لحج

أعلنت السلطات الصحية في اليمن، عن "تسجيل أولى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في محافظة لحج جنوب البلاد"، مشيرة الى ان "ارتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي رصدتها اللجنة منذ 10 نيسان إلى 25 إصابة، بما في ذلك خمس وفيات".
هذا وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم، و ألحقت الجائحة أضرارا هائلة بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.
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