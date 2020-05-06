الصحة السودانية: تسجيل 4 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية السودانية عن "تسجيل 4 ​وفيات​ و74 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49 و​الإصابات​ إلى 853"، مشيرة الى "تماثل 10 ​حالات​ جديدة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 80".

هذا وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم، و ألحقت الجائحة أضرارا هائلة بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.