مستشفى الهراوي بزحلة: نتائج فحوصات ال PCR للوافدين عبر المصنع امس واليوم سلبية

اعلن ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في زحلة في بيان ان "نتائج فحوصات ال PCR التي أجريت ليل الثلاثاء للوافدين عبر ​المصنع​ وعددها 63، أتت كلها سلبية، ونتائج فحوصات يوم الأربعاء وعددها 34، جاءت سلبية".

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