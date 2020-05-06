تجدد الإشكال بمخيم عين الحلوة والأمن الوطني يعتقل مطلقي النار

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان عن تجدد الاشكال الفردي الذي تطور الى ​إطلاق نار​ على ​الشارع الفوقاني​، قرب عيادة ​الاونروا​ الأولى، في ​مخيم عين الحلوة​، ما دفع بقوات الامن الوطني الى اعتقال مطلقي النار وقد جرى اصابة احدهم بقدمه اثناء الاعتقال وسيجري تسليمهما الى القوة المشتركة في المخيم.

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