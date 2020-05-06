دياب عرض مع سفير المانيا خطة الحكومة المالية وملف الكهرباء

استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم، سفير المانيا في لبنان جورج برغلن، بحضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان.
وتناول البحث خطة الحكومة المالية والإجراءات التي تم اعتمادها لمواجهة جائحة كورونا، وتركز البحث حول ملف الكهرباء وإمكانية مشاركة الدولة الألمانية عبر شركة "سيمنز" في إنشاء معامل كهرباء في لبنان.
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