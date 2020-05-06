دياب عرض مع سفير المانيا خطة الحكومة المالية وملف الكهرباء

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في ​السرايا الحكومية​ بعد ظهر اليوم، سفير المانيا في ​لبنان​ جورج برغلن، بحضور مستشار رئيس ​الحكومة​ للشؤون الدبلوماسية السفير ​جبران صوفان​.

وتناول البحث خطة الحكومة المالية والإجراءات التي تم اعتمادها لمواجهة جائحة ​كورونا​، وتركز البحث حول ملف ​الكهرباء​ وإمكانية مشاركة ​الدولة​ الألمانية عبر شركة "سيمنز" في إنشاء معامل كهرباء في لبنان.

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