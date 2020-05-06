الحاج حسن: تحية إلى جميع الإعلاميين على جهودهم ونشدد على ضرورة توفير الحماية لهم

أكد رئيس "تكتل نواب بعلبك" الهرمل النائب ​حسين الحاج حسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد ​شهداء الصحافة​ اللبنانية"استذكاره الدور البطولي لجنود ​السلطة​ الرابعة، الذين قدموا ​مواكب​ الشهداء، سيما في مواجهة العدوين الإسرائيلي والتكفيري، فتحية إلى جميع الإعلاميين على جهودهم"، مشداً على "ضرورة توفير الحماية لهم وضرورة الحفاظ على ديمومة العمل في المؤسسات الإعلامية"، مؤكداً "متابعة العمل في ​لجنة الإعلام والإتصالات​ النيابية بإقرار التشريعات اللازمة، وعلى رأسها قانون جديد للاعلام".

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