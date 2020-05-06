سامي فتفت: نحن بحاجة لخطة اقتصادية اكثر واقعية

أشار النائب ​سامي فتفت​ إلى أن "​الحكومة​ بالخطة الاقتصادية اعتمدت بشكل اساسي على الاستدانة من الخارج وتحديدا ​مؤتمر سيدر​ الذي كانوا يعتبرونه شحادة، لكن انطباع الخارج والحقيقة، هي أن هذه الحكومة هي حكومة اللون الواحد التي وضعتنا تحت حجر سياسي، لن يسمح بوصول اي ​مساعدات​ بعدما خرب اللاعب الاساسي فيها علاقاتنا الخارجية".

وأوضح في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "طرح رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ حكومة اختصاصيين لم يكن من فراغ، بل لانه الحل الوحيد لضمان لضخ اموال واستثمارات من الخارج".

وأكد أن ​لبنان​ "بحاجة لخطة اقتصادية اكثر واقعية".