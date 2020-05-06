سامي فتفت: نحن بحاجة لخطة اقتصادية اكثر واقعية

أشار النائب سامي فتفت إلى أن "الحكومة بالخطة الاقتصادية اعتمدت بشكل اساسي على الاستدانة من الخارج وتحديدا مؤتمر سيدر الذي كانوا يعتبرونه شحادة، لكن انطباع الخارج والحقيقة، هي أن هذه الحكومة هي حكومة اللون الواحد التي وضعتنا تحت حجر سياسي، لن يسمح بوصول اي مساعدات بعدما خرب اللاعب الاساسي فيها علاقاتنا الخارجية".
وأوضح في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "طرح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حكومة اختصاصيين لم يكن من فراغ، بل لانه الحل الوحيد لضمان لضخ اموال واستثمارات من الخارج".
وأكد أن لبنان "بحاجة لخطة اقتصادية اكثر واقعية".
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