الخارجية الصينية: يجب عدم استخدام الرسوم الجمركية كسلاح

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، عن أنه "يجب عدم استخدام الرسوم الجمركية كسلاح"، معتبرةً أن "بأن الرسوم الجمركية بشكل عام تضر بجميع الأطراف المعنية".
وشددت ينغ على أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إلقاء مسؤولياتها بشأن كورونا على الغير، فالاتهامات بأن الصين نشرت الفيروس عن عمد لا أساس لها".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي برسوم جمركية جديدة كإجراء عقابي ردا على طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا.
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