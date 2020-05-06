الخارجية الصينية: يجب عدم استخدام الرسوم الجمركية كسلاح

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية هوا تشون ينغ، عن أنه "يجب عدم استخدام الرسوم الجمركية كسلاح"، معتبرةً أن "بأن الرسوم الجمركية بشكل عام تضر بجميع الأطراف المعنية".

وشددت ينغ على أنه "يجب على ​الولايات المتحدة​ أن تتوقف عن إلقاء مسؤولياتها بشأن كورونا على الغير، فالاتهامات بأن الصين نشرت الفيروس عن عمد لا أساس لها".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن هدد الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ الأسبوع الماضي ب​رسوم جمركية​ جديدة كإجراء عقابي ردا على طريقة تعامل بكين مع أزمة ​فيروس كورونا​.