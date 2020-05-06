العيلاني للمصلين: لإتخاذ إجراءات الوقاية والشروط الصحية

رأى إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ ان "قرار ​دار الفتوى​ فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة أفرح المسلمين و ادخل السرور الى قلوبهم وبخاصة في هذا الشهر المبارك شهر الطاعة والمغفرة والرحمة".

وناشد إمام مسجد الغفران المصلين "اتخاذ الإجراءات الوقائية والإلتزام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة و عدم التساهل بها للحد من تفشي وباء ​كورونا​".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ سمح بفتح دور العبادة على أن لا تزيد نسبة المصلين عن 30% من قدرة استيعابها.