العيلاني للمصلين: لإتخاذ إجراءات الوقاية والشروط الصحية

رأى إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني ان "قرار دار الفتوى فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة أفرح المسلمين و ادخل السرور الى قلوبهم وبخاصة في هذا الشهر المبارك شهر الطاعة والمغفرة والرحمة".
وناشد إمام مسجد الغفران المصلين "اتخاذ الإجراءات الوقائية والإلتزام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة و عدم التساهل بها للحد من تفشي وباء كورونا".
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي سمح بفتح دور العبادة على أن لا تزيد نسبة المصلين عن 30% من قدرة استيعابها.
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