تفجير برج محطة كهرباء زيزون الحرارية بريف حماه الشمالي

أقدم مسلحو تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الذي يسيطر على مناطق في ريفي ادلب الشرقي في سوريا، على ​تفجير​ برج محطة كهرباء زيزون الحرارية ب​ريف حماه​ الشمالي الغربي، ما ادى إلى انهيار البرج الرئيسي في المحطة التي تعد الأحدث و الأكثر تطورا في منطقة ​الشرق الاوسط​ والتي كانت تغطي حاجة عدة محافظات من ​الكهرباء​ و قد خرجت عن الخدمة في النصف الثاني من العام 2015 بعد تعرضها لعملية نهب ممنهجة و تخريب من قبل مجموعات مسلحة في المنطقة اثر سيطرتهم عليها.

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