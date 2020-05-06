علوش: حزب الله هو فيلق عسكري يؤتمن من إيران ومستعد لتدمير البلاد

أشار القيادي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش، إلى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتحمل مسؤولية لجم تصرفات حزب الله وإخفاق الحكومة، وأن العالم لن ينخدع بتجميل الواقع في البلاد والمتعلق بسيطرة حزب الله".
و أكد علوش في حديث تلفزيوني، أن "حزب الله هو فيلق عسكري يؤتمن من إيران و هو مستعد لتدمير البلاد، و القضية التي يتغاظى عنها الرئيس عون هي غياب الدعم الدولي بسبب حزب الله، و أن دولة المانيا أدركت مؤخرا خطر حزب الله عليها".
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