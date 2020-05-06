علوش: حزب الله هو فيلق عسكري يؤتمن من إيران ومستعد لتدمير البلاد

أشار القيادي في ​تيار المستقبل​، النائب السابق ​مصطفى علوش​، إلى أن "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يتحمل مسؤولية لجم تصرفات ​حزب الله​ وإخفاق الحكومة، وأن العالم لن ينخدع بتجميل الواقع في البلاد والمتعلق بسيطرة حزب الله".

و أكد علوش في حديث تلفزيوني، أن "حزب الله هو فيلق ​عسكري​ يؤتمن من ​إيران​ و هو مستعد لتدمير البلاد، و القضية التي يتغاظى عنها ​الرئيس عون​ هي غياب الدعم الدولي بسبب حزب الله، و أن دولة ​المانيا​ أدركت مؤخرا خطر حزب الله عليها".