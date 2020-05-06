فرنسا تبلغت بظهور كورونا في 31 ديسمبر

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء أن باريس لم تتبلغ بظهور فيروس كورونا المستجد في الصين إلا في 31 ديسمبر الفائت، نافية أن يكون السفير الفرنسي لدى بكين قد أبلغ بنفسه الرئيس ايمانويل ماكرون بالأمر.

وذكرت أسبوعية "لو كانار انشينيه" الساخرة في عددها الأربعاء أن الخارجية الفرنسية والاليزيه تلقيا "في ديسمبر" معلومات "مقلقة لم يأخذاها في الاعتبار".

وأضافت أن "السفير الفرنسي في بكين لوران بيلي كان قد ابلغ لتوه (الوزير) جان ايف لودريان وايمانويل ماكرون بان فيروسا خطيرا ظهر في ووهان".

وردت الخارجية الفرنسية أن المعلومات وصلت الى الخارجية عبر قنصل فرنسا في ووهان، نافية إبلاغ الرئيس ماكرون في شكل مباشر.

وقالت "ما أن أعلنت السلطات في ووهان الفيروس الجديد في 31 ديسمبر 2019 حتى أبلغ القنصل العام في ووهان، في اليوم نفسه، مركز الأزمة والدعم التابع للوزارة، والسفارة" في بكين.

وأضافت الخارجية أنه "اعتبارا من أول يناير تم تحديث سلسلة النصائح للمسافرين" استنادا الى معلومات نقلتها القنصلية في ووهان.

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وتابعت أن السلطات الصينية اشارت في الخامس من يناير الى إصابة 59 شخصا بالفيروس بينهم سبعة في حال خطيرة، مؤكدة أن الحصيلة يومها لم تكن مقلقة البتة.

وأوضحت أن السفارة والقنصلية والوزارة في باريس تبادلت عندها معلومات في شكل منتظم عن تطور الوضع الصحي في ووهان.

وذكرت الخارجية بأنه في 23 يناير، تحدثت الصين عن 614 إصابة بينها 17 وفاة، وأعلنت فرض الحجر الصحي في ووهان.

وتابعت "مع فرض الحجر الشامل في مدينة ووهان في 23 يناير 2020، بدأ تنظيم عودة المواطنين الفرنسيين في أسرع وقت بدءا من 30 كانون الثاني/يناير".

وأجلي يومها أكثر من 300 شخص الى فرنسا في رحلات مختلفة ووضعوا في الحجر لأربعة عشر يوما في مراكز لتمضية العطلة في فرنسا.