أنقرة تعلن "السيطرة" على وباء كوفيد-19

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





أعلنت وزارة الصحة التركية الاربعاء أنه تمت "السيطرة" على فيروس كورونا المستجد، لكنها دعت الى الاعتياد على "حياة اجتماعية تخضع للمراقبة" مع إبقاء الإجراءات لتجنب موجة عدوى جديدة.

وقال وزير الصحة فخر الدين كوجا في مؤتمر صحافي في أنقرة "الوباء بات تحت السيطرة (...) لكن الخطر لا يزال ماثلا".

وأضاف أن تركيا دخلت "المرحلة الثانية" من التصدي للوباء مع تخفيف الاجراءات التي اتخذت منذ ثلاثة أشهر للحد من انتشاره، لكن هذا لا يعني "عودة الى الحياة الطبيعية".

واذا كانت المراكز التجارية ستعاود نشاطها اعتبارا من الاثنين، فإن المطاعم والمقاهي داخلها ستظل مغلقة، وفق ما اورد الوزير الذي تحدث عن "حياة اجتماعية تخضع للمراقبة".

كذلك، سيسمح لمصففي الشعر باستئناف عملهم الاثنين، لكن أخذ المواعيد الزامي.

Advertisements

ويستمر في الأسابيع المقبلة إغلاق تام خلال عطلة نهاية الاسبوع في المحافظات الثلاثين الأكثر اكتظاظا وبينها اسطنبول وانقرة.

وتركيا هي البلد السابع الاكثر تضررا بفيروس كورونا مع اكثر من 131 الف إصابة ونحو 3600 وفاة، وفق آخر حصيلة رسمية الاربعاء.

وبعدما بلغت ذروة تجاوزت خمسة آلاف إصابة في 24 ساعة منتصف نيسان/ابريل، شهدت البلاد في الأيام الاخيرة تراجعا نسبيا في عدد الإصابات والوفيات، بحيث ظل العدد اليومي للوفيات أدنى من مئة منذ 26 نيسان/ابريل.

مواضيع قد تهمك :