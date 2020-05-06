منظمة التعاون والتنمية ترجىء اجتماعها الوزاري

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أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الأربعاء تأجيل اجتماعها الوزاري السنوي المقرر في باريس نهاية مايو بسبب تفشي وباء كوفيد-19، دون تحديد موعد جديد.

وأعلن الأمين العام للمنظمة أنغيل غوريا في بيان أن "عقد مثل هذا الاجتماع لا يتماشى حاليا مع التدابير المتخذة لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أن "هذا التأجيل لموعد لاحق نأمل أن يكون أصبح الوباء فيه تحت السيطرة، يتيح لنا تركيز كافة الجهود على المساهمة التي يمكن أن نقدمها في إطار عمل ضخم يؤدي إلى انتعاش عالمي وهو أمر ضروري غداة تفشي أي وباء".

والاجتماع الوزاري للمنظمة يجمع تقليديا في باريس في الربيع كبار الممولين للدول ال37 الأعضاء وهو مناسبة للتحاور حول قضايا دولية.

وكان برنامج الاجتماع ينص على فرض ضرائب على المجموعات الرقمية الكبرى والتي كان يفترض أن تنتهي المفاوضات بشأنها بحلول نهاية السنة بحسب الجدول الزمني المقرر.