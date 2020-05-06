شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تطالب بتقسيط قيمة توصيل الكهرباء لمشروعات الإنتاج الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استثناء مشروعات الإنتاج الزراعى من التحصيل الفوري لخدمات توصيل الكهرباء، على أن يتم تقسيط المبالغ، بالإضافة لتأهيل البنية التحتية بالكامل في جميع المناطق المستصلحة حديثا وجعلها جاذبة للمواطنين.

وأوضح الحصرى، أن استثناء المشروعات القومية للإنتاج الزراعى من تحصيل مقابل توصيل الكهرباء الفوري سينعكس على المواطنين ويساهم في تنمية حقيقية في هذه المناطق، خاصة لصغار المزارعين، والشباب الراغبين في الحصول على أراض بهذه المشروعات، لافتا إلى أن اللجنة طالبت كافة الوزارات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين لسرعة استصلاح هذه الأراضي، والقضاء على بعض الملاحظات التي واجهت المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تهيئة البنية التحتية لهذه المناطق وتأهيلها بكافة المرافق والخدمات يجعلها جاذبة للمواطنين، وهذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، خاصة وأن الزراعة مقوم أساسى من مقومات الاقتصاد القومى.

وكان المهندس مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، قال إن الدولة لديها اهتمام كبير بـالزراعة والاستصلاح الزراعى من خلال عدة مشاريع أبرزها مشروع الصوب الزراعية، وأن الحكومة تسابق الزمن للاستصلاح الزراعى، مؤكدا أن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصرى، مشددًا على ضرورة وجود سياسة تسعيرية للمحاصيل الزراعية واعتماد ملف الزراعة التعاقدية.