شكرا لقرائتكم خبر عن السيد نصير يحمل لواء " الإخوان" في إستعراض عسكري بوثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، أول فكرة أطلقتها جماعة الاخوان للخروج في إستعراض رسمي يحمل الصفة العسكرية أمام الجماهير.

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يقول الكاتب شريف عارف: ظهرت هذه الفكرة بمناسبة قدوم الملك فاروق إلى القاهرة من الإسكندرية لمباشرة سلطته الدستورية فى يوليو عام ١٩٣٧، وقد وصفت مجلة الإخوان المسلمين هذا الاشتراك وصفاً مثيراً، فكتبت تقول : تحت عنوان «حشد لم يسبق له نظير فى تاريخ مصر الحديثة» : «لم يكد يعلن المركز العام للإخوان المسلمين بالقاهرة، الشعب التابعة له بالأقاليم عن هذا الشحد، ويصدر الأوامر إلى فرقه العسكرية بالزحف إلى القاهرة، حتى انهمر سيل الإخوان.. كانت سارية اللواء تبلغ حوالى أربعة أمتار ونصف متر، وعليها رقعة فسيحة من القطيفة الخضراء وقد رسم عليها المصحف فى نصف دائرة هلالية، وكتب فى أعلاها : الله أكبر ولله الحمد، ومن تحتها : الإخوان المسلمون.. وقد حمل لواء الجماعة ( العلم) السيد نصير بطل العالم فى حمل الأثقال، بعد أن إعتنق مبادئ الإخوان المسلمين، وانتظمت فرق الجوالة فى أثر العلم، وفى ساحة عابدين، انتظم الإخوان على باب القصر رافعين أعلامهم يهتفون : «الله أكبر ولله الحمد، الإخوان المسلمون يبايعون الملك المعظم، نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله!» ( المصدر: تطور الحركة الوطنية فى مصر الجزء الثالث د. عبدالعظيم رمضان ١٩٣٧-١٩٣٩)

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .