شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يصدر قرارا بإعادة المكتبات بمحاكم الاستئناف والابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رجائى عطية نقيب المحامين، قراراً بإحياء مجلة المحاماة وملاحقها، والكتاب المدعم، وإعادة المكتبات ابتداء بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وانتهاء بالمحاكم الجزئية.

و قال رجائى عطية، إن المحاماة عاشت وطاولت الدنيا بالعلم والمعرفة، وكانت السنن النقابية تجري على إصدار مجلة المحاماة شهرياً، ومعها ملحق أو أكثر بالقوانين والقرارات الجمهورية والوزارية التي تصدر، وهي سنة غابت للأسف وآن أن نعيدها لنعيد المجد إلى المحاماة، مضيفا :"هذا ويلاقى المحامون عناءً كبيراً في الحصول على الكتاب القانوني الرفيع، والذي ربما زاد سعره عن خمسمائة جنيه، مما يستحضر بشدة وجوب إصدار الكتاب المدعم من النقابة وبتخفيض من مؤلفه، وإعادة المكتبات في غرف المحامين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، مصنفة في شتى مجالات الدراسات القانونية، لكبار الأساتذة المؤلفين، مع دعوة الأستاذة المحامين إلى إمداد هذه المكتبات بما عساهم يستغنون عنه في مكتباتهم الخاصة، أو أيلولة مكتباتهم الخاصة إلى النقابة بعد عمر طويل".

وأشار رجائى عطية، إلى أنه قرر تشكيل هيئة استشارية من كلا من : الدكتور أحمد فتحي سرور، والدكتور عوض محمد عوض، والدكتور عبد الرؤوف مهدي، والدكتور حسنين عبيد، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور نبيل حلمي، والدكتور حمدي عبد الرحمن، ورأفت نوار.

و نوه عطية الى أنه سيشكل مجلس إدارة من المحامين المهتمين بالبحوث والدراسات، لإدارة وطباعة مجلة المحاماة وملاحقها، واختيار الكتب المطلوب دعمها من النقابة، وله الاستعانة برأي الهيئة الاستشارية، ويوكل اختيار مجلس الإدارة إلى هيئة مكتب النقابة العامة بناء على ما يصلها من ترشيحات أو رغبات الأساتذة المحامين في هذه المهمة الحيوية الواجبة وتشكل لجنة من كبار المحامين لرعاية تقاليد المحاماة وميثاق الشرف المهني، ويجرى اختيارها بمعرفة مجلس النقابة.