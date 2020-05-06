ساويرس يتحدث عن فرص استثمارية في الطيران والسياحة.. ويقول برميل النفط سيصل 100 دولار



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (وكالات)

قال رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس إن أسعار النفط سترتفع في وقت قريب، وأن شركات الطيران والسياحة سوف تعاود الانتعاش بعد انقشاع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجدة التي تسببت في توقف عجلة الاقتصاد حول العالم.

تأتي تصريحات المستثمر المصري عكس توقعات كثيرين عن الاقتصاد العالمي بينهم الملياردير الأمريكي وارين بافيت الذي أعلن أن شركته باعت حصتها في شركة طيران في الأيام الماضية.

أضاف ساويرس في تصريحات لشبكة سي إن بي سي الأمريكية إن اسعار النفط سوف تقفز قريبا، متوقعا أن يتجاوز سعر البرميل حاجز ال100 دولار خلال عام ونصف العام. وأشار أيضا إلى أنه يرى مستقبلا مزدهرا قطاعات الطيران والسياحة والإنترنت.

قال ساويرس "مع كل أزمة يكون هناك فرصة، يمكنك الذهاب وشراء (أسهم) شركة طيران اليوم مقابل دولار إذا كنت تتحمل ديونها."

وقالت الشبكة الأمريكية إن أسعار أسهم العديد من شركات الطيران في الولايات المتحدة هبطت اثر التراجع الحاد في الطلب على خدماتها وتعطل السفر للعديد من الوجهات في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا التي أجبرت جل دول العالم تقريبا إلى فرض قيود كبيرة على حركة السفر.

وأصيب أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، فضلا عن وفاة قرارة ربع مليون شخص في كافة أنحاء العالم حتى الآن.

Advertisements

وأعرب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لأوراسكوم القابضة للاستثمار عن اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء عمل إدارته على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.

قال ساويرس "هذه واحدة من المرات القليلة التى يكون فيها ترامب على حق... ربما لن يجدوا العلاج، وربما لا يجدوا اللقاح، إذن فإلى متى سنظل محبوسين فى منازلنا؟"\

واعتبر ساويرس ما يسمى بحرب أسعار النفط محاولة محسوبة لقتل صناعة النفط الصخري فى الولايات المتحدة، مضيفا أن السعوديين فهموا الأمر فيما يتعلق بالنفط على المدى الطويل.

وردا على سؤال حول ما إذا كان النفط سينخفض إلى المستويات التى وصل إليه لو تم التوصل إلى اتفاق أوبك فى مارس، قال ساويرس إن الأسعار كانت ستتراجع على أية حال بسبب انخفاض الاستهلاك، لكنها لم تكن لتهوى إلى هذا المستوى.

وأضاف: "أعتقد أن الأمر كان محسوبا، السعر سيرتفع إلى ما فوق 50 و60 دولارا للبرميل، لذلك أعتقد بالفعل أنه بعد 18 شهرا من الآن سيصل سعر النفط إلى 100 دولار".

وقفزت أسعار النفط بنسبة 20 في المئة يوم الثلاثاء مع بدء بعض الدول إعادة فتح اقتصاداتها ببطئ بعد أشهر من الإغلاق جراء تفشي الفيروس.