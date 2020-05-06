بلغ عددها 4268...المغرب يجري أكبر عدد من التحليلات المخبرية في ظرف 24 ساعة منذ ظهور الوباء في البلاد

أجرى المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية "من الرابعة عصرا ليوم أمس الإثنين إلي غاية الرابعة عصرا من يومه الثلاثاء"، أكبر عدد من التحليلات المخبرية، في المساحة الزمنية المذكورة، منذ ظهور الوباء في المملكة يوم 2 مارس الماضي.

وبلغت عدد الإختبارات 4268، استبعدت منها 4102 بعد نتائج مخبرية "سلبية"، فيما تم اكتشاف 166 حالة إصابة مؤكدة، وذلك بنسبة 3.88٪.

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و في سياق ذي صلة كانت قد أجرت المملكة يوم أمس الثلاثاء 3190 تحليلا مخبريا، اكتشفت منها 150 حالة، في حين استبعد 3040 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الطبية المختصة رصدت 166 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، رفعت العدد الإجمالي إلى 5219 حالة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 181، مع تسجيل 1838 حالة تعافي.