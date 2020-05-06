الخارجية الصينية: يجب عدم استخدام الرسوم الجمركية كسلاح

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إنه يجب عدم استخدام الرسوم الجمركية كسلاح.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية، هوا تشون ينغ، للصحفيين في إفادة صحفية يومية، بأن الرسوم الجمركية بشكل عام تضر بجميع الأطراف المعنية.

وشددت على أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن إلقاء مسؤولياتها بشأن كوفيد-19 على الغير، وقالت إن الاتهامات بأن الصين نشرت الفيروس

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عن عمد لا أساس لها.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي برسوم جمركية جديدة كإجراء عقابي ردا على طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا.

وقال ترامب إن اتفاقه التجاري مع الصين، الذي جرى التوصل إليه بصعوبة كبيرة، أصبح الآن

ذا أهمية ثانوية بالنسبة إلى جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن مخاوفه بشأن دور الصين في نشأة وانتشار فيروس كورونا تحظى بأولوية في الوقت الحالي على جهوده للبناء على اتفاق تجاري أولي مع بكين هيمن لفترة طويلة على تعاملاته مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وصرح ترامب "وقعنا اتفاقا تجاريا حيث من المفترض أن يشتروا، وهم يشترون الكثير، في الواقع.. لكن ذلك أصبح الآن أمرا ثانويا بالنسبة لما حدث مع الفيروس".