قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع في بحر باندا قبالة إندونيسيا اليوم الأربعاء. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 117 كيلومترا، وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال مبدئيا بنحو 6.8 درجة. وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال مبدئيا بنحو 6.8 درجة. وأفادت الهيئة المسؤولة عن توفير البيانات عن تسونامي في إندونيسيا إن قوة الزلزال لم تسبب موجات مد عاتية (تسونامي) تؤثر على منطقة المحيط الهندي. إندونيسيا إن قوة الزلزال لم تسبب موجات مد عاتية (تسونامي) تؤثر على منطقة المحيط الهندي. وتقع إندونيسيا على ما يسمى "حلقة النار" في المحيط الهادي التي تهزها الزلازل من وقت لآخر وتصحبها أحيانا موجات مد عاتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب منطقة كيبولايوان بإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.