الحرس الوطني الروسي يكشف عن مهماته في سوريا

كشف الحرس الوطني الروسي، اليوم الأربعاء، عن المهمات التي تتولاها قواته في الأراضي السورية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الروسي، فاليري غريباكين، في حديث صحفي: "تؤدي قوات الحرس الوطني الروسي في الجمهورية العربية السوريةمهمات عسكرية بالتعاون مع عناصر وزارة الدفاع الروسية"، موضحا أن قواته تنفذ، بالتعاون مع وحدات الشرطة العسكرية، عمليات لكشف وتفكيك المتفجرات والذخائر والأسلحة.
وأضاف أن عناصر الحرس الوطنييعملون كذلك في سوريا على الإسهام في تقديم المساعدة الطبية للسكان المحليين ويشاركون في مرافقة شحنات المساعدات الإنسانية.
وسبق أن أكد رئيس الهيئة الفدرالية للحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، خلال لقاء مع الرئيس، فلاديمير بوتين، أن قواته تنفذ بنجاح عددا من المهمات في سوريا.
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