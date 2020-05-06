الصحة العالمية: فيروس كورونا يتفشى على نطاق مجتمعي في اليمن

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إنها تعتقد أن فيروس كورونا المستجد يتفشى في اليمن على نطاق مجتمعي.
وسجل اليمن اليوم، أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظة لحج بجنوب البلاد توفيت منها حالة واحدة، كما سجل
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة لحكومة الرئيس عبد ربيه منصور هادي، إن مريضا مصابا بـ"كوفيد-19" في محافظة تعز توفي.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا إلى 25 فيما بلغت الوفيات 5 حالات.
وعلى الجانب الآخر أعلنت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، ومعظم المراكز الحضرية الكبرى عن حالة إصابة واحدة وهي لشخص صومالي عثر عليه ميتا داخل فندق.
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