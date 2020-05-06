أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن إحدى الحالتين لسائق Advertisements شاحنة أردني والأخرى لأجنبي. شاحنة أردني والأخرى لأجنبي. وصرح سعد جابر بشفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة. من جهته، أعلن أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، أن حظر تجوال شامل سيكون يوم الجمعة المقبل. لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، أن حظر تجوال شامل سيكون يوم الجمعة المقبل. وأفاد أمجد العضايلة في تصريحات صحفية بأن الملك أكد أن الأردن قدم نموذجا رائعا في التعاطي مع الوباء وحالة التناغم والانسجام بين المؤسسات ساهمت في تحقيق ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأردني: تسجيل إصابتين جديدتين داخل المملكة لسائقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.