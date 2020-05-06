السودان يسجل 4 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت السلطات الصحية السودانية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 4 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49 والإصابات إلى 853، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
في المقابل، سجلت السلطات الصحية تماثل 10 حالات جديدة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 80.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 4 وفياتو100 إصابة جديدة بالفيروس، أي أن الأرقام المسجلة اليوم تشير إلى انخفاض في الإصابات واستقرار في عدد الوفيات.
وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 أبريل المنصرم حظرا شاملا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
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