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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن “جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن على الإطلاق العودة إلى العمل العادي”.
وشدد غيبريسوس على أن خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جدا في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج لإلغاء القيود على مراحل.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “أننا لن نتمكن من وقف الجائحة قبل التعامل مع أشكال عدم المساواة التي تغذيها”.
وأشار إلى أن “الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقا”، مضيفا، “هذا هو الدرس الذي يجب استخلاصه من جائحة كورونا”.
ويواجه العالم، منذ كانون الثاني 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 كانون الثاني، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 آذار جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 3.7 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 260 ألف وفاة و1.26 مليون حالة شفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة العالمية”: من غير الممكن العودة إلى العمل كالسابق رغم تراجع “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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