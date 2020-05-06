“الصحة المصرية”: تسجيل 17 وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 7588 والوفيات إلى 469، فيما خرج 85 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

وقال مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 2314.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحجر الصحي، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.