اخبار العالم

تسجيل أولى حالات فيروس كورونا المستجد في محافظة لحج جنوب اليمن

0 نشر
ليا 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء التابعة لوزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبر “تويتر” اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات بالعدوى في لحج، بما فيها حالة وفاة.

كما أعلنت اللجنة عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس التاجي في العاصمة الموقتة عدن، بالإضافة إلى وفاة أحد الشخصين اللذين تم تشخيص إصابتهما سابقا في محافظة تعز.

وارتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بـ”كورونا” التي رصدتها اللجنة منذ 10 نيسان إلى 25 إصابة، بما في ذلك خمس وفيات.
كما سبق أن أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية أخيراً عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بالعدوى في العاصمة صنعاء ووفاة المريض.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أولى حالات فيروس كورونا المستجد في محافظة لحج جنوب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا