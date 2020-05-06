تسجيل أولى حالات فيروس كورونا المستجد في محافظة لحج جنوب اليمن

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وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبر “تويتر” اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات بالعدوى في لحج، بما فيها حالة وفاة.
كما أعلنت اللجنة عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس التاجي في العاصمة الموقتة عدن، بالإضافة إلى وفاة أحد الشخصين اللذين تم تشخيص إصابتهما سابقا في محافظة تعز.
وارتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بـ”كورونا” التي رصدتها اللجنة منذ 10 نيسان إلى 25 إصابة، بما في ذلك خمس وفيات.
كما سبق أن أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية أخيراً عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بالعدوى في العاصمة صنعاء ووفاة المريض.
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