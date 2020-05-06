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في المقابل، سجلت السلطات الصحية تماثل 10 حالات جديدة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 80.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 4 وفيات و100 إصابة جديدة بالفيروس، أي أن الأرقام المسجلة اليوم تشير إلى انخفاض في الإصابات واستقرار في عدد الوفيات.
وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 نيسان المنصرم حظرا شاملا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصحية السودانية… 4 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.