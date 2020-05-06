موسكو: من الممكن رفع القيود المفروضة بسبب كورونا اعتباراً من 12 أيار

وقال سوبيانين، خلال اجتماع حول تطبيق إجراءات دعم الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاجتماعية في ظروف مواجهة جائحة كورونا، عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، “إذا تحدثنا عن الحلول الممكنة في ظل هذه الظروف، فنرى أنه من السابق لأوانه خروج المشاريع الخدماتية من العزل الصحي والقيود المفروضة، فالوضع الذي نشاهده لا يزال لا يتيح إمكانية لإعادة فتح قطاع الخدمات”.

وتابع، “لكن بإمكاننا أن نتخذ القرار ونسمح بعمل جميع المنشآت الصناعية وجميع مواقع البناء وليس جزء منها، اعتباراً من 12 أيار”.

وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه الكامل لهذه الخطط، قائلا إنه سبق أن بحثها مع عمدة العاصمة الروسية، يوم الثلاثاء. وأشار بوتين بهذا الصدد إلى ضرورة أن تتم إعادة فتح المنشآت الصناعية ومواقع البناء بالتنسيق مع كبير موظفي الخدمات الصحية.