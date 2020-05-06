بوريل: على أوروبا أن تضمن “استقلاليتها الاستراتيجية” في قطاعات أساسية

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وقال بوريل في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، “من غير الطبيعي أن أوروبا لا تنتج إطلاقاً الباراسيتامول وأن الصين تنتج 80% من حاجات العالم من المضادات الحيوية”.

وأضاف، “حتى الآن كنا نظن أن مكان صناعة المنتجات غير مهم وأن سوقا عالمية ستزود الجميع في أي وقت وفي أي مكان… لكن تبين خلال فترة أزمة أن هذا الاعتقاد غير صحيح”.

وتساءل، “لا أقول إن على الجميع إنتاج كل شيء في بلدانهم.. لكن يجب أن تكون شبكة التموين أقصر ولماذا لا نقوم بإنشاء مراكز إنتاج قريبة؟ لماذا لا ننتج قسما من حاجاتنا في إفريقيا التي باتت تستهلك الأدوية أكثر وأكثر؟”.

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وأكد أن أزمة فيروس كورونا تتيح للدول فرصة “للتأثير على الصناعات” و”قرارات المجموعات الكبرى” بغية التوصل إلى هذه الاستقلالية الاستراتيجية.

وشدد على أن الأزمة أظهرت ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من المعدات الطبية بالطريقة نفسها التي يتم تخزين كميات استراتيجية من النفط.

يشار إلى أن 80% من المواد المستخدمة في إنتاج الأدوية في الاتحاد الأوروبي تأتي من الخارج حيث تتمركز قرابة 60% من مواقع الإنتاج في الهند والصين حسب تقرير أصدره مجلس الشيوخ الفرنسي حول المسألة في 2018.