الإصابات بـ”كورونا” تجاوزت عتبة الـ20 ألف في سنغافورة والـ10 آلاف في الفلبين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 07:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، أكبر بؤرة للفيروس التاجي في جنوب شرق آسيا، اليوم عن تسجيل 788 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 632 إصابة في اليوم السابق)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20198.

وتعود غالبية هذه الإصابات إلى مساكن العمال الأجانب التي لا تزال تحت الرعاية الصحية الصارمة.

وسجلت في سنغافورة حتى الآن 18 وفاة جراء الوباء.

وفي الفلبين، بلغت حصيلة الإصابات بـ”كورونا” اليوم 10004 حالات، بتسجيل 320 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 658 حالة وفاة.

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ورصدت السلطات الفلبينية أمس 14 وفاة و199 إصابة بـ”كورونا”. في الوقت نفسه، لا تزال إندونيسيا الدولة الأكثر تضررا بالفيروس في جنوب شرق آسيا من حيث عدد الوفيات، حيث بلغت حصيلة ضحايا الفيروس اليوم 895 شخصا بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة.

كما رصدت وزارة الصحة الإندونيسية خلال آخر 24 ساعة 367 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 12438.

ويأتي ذلك بعد يوم من قفزة قياسية شهدتها حصيلة الإصابات بـ”كورونا” في إندونيسيا، أي 484 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير إصابة واحدة ووفاة واحدة بـ”كورونا”، لتبلغ حصيلة الوباء بذلك 2989 إصابة (بما 2761 حالة شفاء) و55 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6428، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 107. وفي اليوم السابق، سجلت في إندونيسيا وفاة و30 إصابة جديدة بـ”كورونا”.