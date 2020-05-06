بفضل آمال انتعاش أنشطة الشركات… الأسهم الأميركية ترتفع مع تخفيف قيود “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وفي بداية التعاملات ارتفع المؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 0.40% إلى 23978.88 نقطة. وفتح المؤشر “ستاندرد آند بورز” مرتفعا بنسبة 0.51% إلى 2883.14 نقطة، فيما زاد المؤشر “ناسداك المجمع” بنسبة 0.74% إلى 8874.70 نقطة. المصدر روسيا اليوم صوت بيروت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.