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الصحة البحرينية تسمح للمتاجر والمشاريع الصناعية استئناف عملها غداً

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

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وأغلقت البحرين المتاجر والشركات غير الضرورية في أواخر آذار ومنعت دخول الزوار الأجانب لكنها لم تفرض حظر تجوال على عكس دول خليجية أخرى.

وقال مسؤولو وزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه يتعين على العاملين والزبائن ارتداء الكمامات الواقية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وأضافوا أن دور السينما والمنشآت وصالونات الحلاقة والتجميل ستظل مغلقة.

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وخففت دول خليجية أخرى حظر التجوال وقيودا أخرى مع بدء شهر رمضان قبل نحو أسبوعين.

وسجلت المملكة 3720 حالة إصابة وثماني وفيات بالفيروس، وتجاوز عدد الإصابات في دول الست 76 ألفا والوفيات 421 حالة.

جدير بالذكر أن المنامة افتتحت هذا الأسبوع مستشفى ميدانيا يضم وحدة للرعاية المركزة تضم 152 سريرا لعلاج مرضى “كوفيد-19” على قطعة أرض خالية، ضمن خطة لإضافة 500 سرير جديد مجهزة للرعاية المركزة للحالات الحرجة.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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