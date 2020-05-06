الرئيس الصيني يحذر من انعدام اليقين في السيطرة على فيروس كورونا

وترأس شي جين بينغ، الذي يتولى منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأربعاء، اجتماعا للقيادة بشأن تحسين أنظمة السيطرة المنتظمة على فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن شي جين بينغ قوله خلال الاجتماع، إن “حالة عدم يقين كبيرة لا تزال تكتنف مسألة الوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات وتعزيز الدعم الائتماني”.

واستمع المجتمعون في الجلسة التي عقدتها اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، إلى تقرير من المجموعة التوجيهية المركزية للوقاية من المرض والسيطرة عليه.

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وذكر التلفزيون الرسمي أن الحكومة قالت، في اجتماع آخر لها برئاسة رئيس الوزراء، لي كه تشيانغ، الأربعاء، إنها ستدعم البنوك لإصدار المزيد من القروض بدون ضمانات وتمديد آجال ومدفوعات الفائدة للشركات التي تبقي على العاملين.

وتعتبر مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية أنها كانت مصدر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد منذ ديسمبر 2019، والذي أودى بحياة نحو 260 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم حسب البيانات الرسمية.

وأعلنت الصين سابقا انتصارها على الوباء داخل البلاد وسط تراجع عدد الإصابات الداخلية الجديدة إلى مستوى صفر تقريبا، بما في ذلك في مقاطعة هوبي، بينما أكدت رصد مصابين قادمين من الخارج.