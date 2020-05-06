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وأكد المتحدث باسم وزار الصحة في القطاع أشرف القدرة “تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بين المستضافين في أحد مراكز الحجر الصحي”.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، في وقت سابق من اليوم تعافي 54 حالة مصابة بفيروس كورونا، في أراضي السلطة الفلسطينية، ليرتفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 222.
وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين… 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد إلى 374 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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