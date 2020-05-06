كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال المركز الليبي لمكافحة الأمراض إنه استلم اليوم الأربعاء 254 عينة كانت جميع نتائجها سلبية إلا واحدة. وأوضح في بيان عبر “فيسبوك” أن العدد الإجمالي للحالات النشطة هو 38، فيما تعافى 24 وتوفي 3 أشخاص في وقت سابق. المصدر روسيا اليوم صوت بيروت

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كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا… تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة إلى 64 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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