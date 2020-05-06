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وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة السعودية تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 209 شخصا.
وخففت المملكة في الآونة الأخيرة القيود التي تفرضها على حركة التنقل بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باستثناء مدينة مكة.
ولا تزال المدارس والمطاعم والمساجد والأماكن العامة الأخرى، التي يصعب تطبيق التباعد الجسدي فيها، مغلقة، كما تُحظر التجمعات الاجتماعية التي يتجاوز عدد المشاركين فيها خمسة أشخاص.
وقال وزير الصحة السعودية توفيق الربيعة في وقت سابق إن “معدل الوفيات بفيروس كورونا في المملكة منخفض جداً”.
وأضاف، “لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية، والتي تجاوزت 1000 حالة يوميا، وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة”.
وتابع، “رغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدأً، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7 في المئة في حين أن المعدل في المملكة أقل من 0.7%”.
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