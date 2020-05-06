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وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الإجراءات التي اتخذت لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف، أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قامت بوضع عدة مؤشرات، منها استهلاك الكهرباء، لحساب النشاط الاقتصادي اليومي في البلاد.
من جهته كلف بوتين وزير التنمية الاقتصادي الروسي بإجراء تحليل دقيق للتدابير التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الوطني، ولاسيما الشركات والمواطنين المتضررين من الجائحة.
وأطلقت الحكومة الروسية سابقاً حزمتين من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وفي إطارهما تم صرف نحو 18 مليار روبل للمواطنين، الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما.
كذلك تم تخصيص 45 مليار روبل للكادر الطبي الذي يتعامل مع مرضى كورونا (خط المواجهة الأول).
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التنمية الاقتصادية الروسي: تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 33% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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