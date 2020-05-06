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وزير التنمية الاقتصادية الروسي: تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 33%

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

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وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الإجراءات التي اتخذت لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات فيروس .

وأضاف، أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قامت بوضع عدة مؤشرات، منها استهلاك الكهرباء، لحساب النشاط الاقتصادي اليومي في البلاد.

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من جهته كلف بوتين وزير التنمية الاقتصادي الروسي بإجراء تحليل دقيق للتدابير التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الوطني، ولاسيما الشركات والمواطنين المتضررين من الجائحة.

وأطلقت الحكومة الروسية سابقاً حزمتين من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وفي إطارهما تم صرف نحو 18 مليار روبل للمواطنين، الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما.

كذلك تم تخصيص 45 مليار روبل للكادر الطبي الذي يتعامل مع مرضى كورونا (خط المواجهة الأول).

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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