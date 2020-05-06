كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ولاية نيويورك الأمريكية تسجل 232 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأربعاء، 232 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد سيتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه، داعية إلى إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الجائحة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن على الإطلاق العودة إلى العمل العادي". وشدد غيبريسوس على أن خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جدا في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج لإلغاء القيود على مراحل. Advertisements

وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه هناك 108 لقاح محتمل لـ Covid-19 قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وفقًا للوثائق المنشورة على موقعها على الإنترنت. وقد تمت الموافقة على ثمانية لقاحات محتملة للتجارب السريرية.

كانت تجربة المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة هي الأولى التي بدأت الاختبار على البشر في 16 مارس.

توجد مجموعات من جميع أنحاء العالم في التقييم قبل السريري، بما في ذلك جامعة طوكيو، وجامعة تولين، وجامعة ألبرتا، وجامعة بيتسبرغ. وإجمالًا، يبلغ مجموعهم 100 مجموعة، ارتفاعًا من 96 في 30 أبريل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.