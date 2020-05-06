الجزائر تسجل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الإثنين، تسجيل 174 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

اوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه هناك 108 لقاح محتمل لـ Covid-19 قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وفقًا للوثائق المنشورة على موقعها على الإنترنت. وقد تمت الموافقة على ثمانية لقاحات محتملة للتجارب السريرية.

كانت تجربة المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة هي الأولى التي بدأت الاختبار على البشر في 16 مارس.

توجد مجموعات من جميع أنحاء العالم في التقييم قبل السريري، بما في ذلك جامعة طوكيو، وجامعة تولين، وجامعة ألبرتا، وجامعة بيتسبرغ. وإجمالًا، يبلغ مجموعهم 100 مجموعة، ارتفاعًا من 96 في 30 أبريل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.