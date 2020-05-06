الأردن يفرض حظرا شاملا للتجول لمواجهة كورونا "الجمعة"

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، فرض حظرا شاملا للتجول يوم الجمعة المقبل لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 473 إصابة.

ويذكر أن أعلنت السلطات الصحية الأردنية، الإثنين، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" داخل حدود المملكة لليوم السابع على التوالي، باستثناء 4 حالات قادمة من خارج الحدود.

وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه هناك 108 لقاح محتمل لـ Covid-19 قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وفقًا للوثائق المنشورة على موقعها على الإنترنت. وقد تمت الموافقة على ثمانية لقاحات محتملة للتجارب السريرية.

كانت تجربة المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة هي الأولى التي بدأت الاختبار على البشر في 16 مارس.

توجد مجموعات من جميع أنحاء العالم في التقييم قبل السريري، بما في ذلك جامعة طوكيو، وجامعة تولين، وجامعة ألبرتا، وجامعة بيتسبرغ. وإجمالًا، يبلغ مجموعهم 100 مجموعة، ارتفاعًا من 96 في 30 أبريل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.